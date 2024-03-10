"بما كسبت أيدي الناس" ندوة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم

شهد الدكتور عرفه صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم، الندوة الذاتية "بما كسبت أيدي الناس" ضمن مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر 2024 تحت شعار (مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر "رؤى وحلول شبابية")، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحاضر خلال الندوة الطالب خالد عشري بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية، والدكتور إيهاب خالد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، و أعضاء لجنة التحكيم، وعدد من العاملين والطلاب، وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات بالكلية.

مطلح الفساد

عرض الطالب خالد عشري لتعريف مصطلح الفساد الذي يشير إلى سوء السلوك والقمع الأخلاقي واستغلال السلطة وعدَّد أنواع الفساد ومنها الرشوة والاحتيال واستغلال للموارد بشكل خاطئ وتزييف الوعي.

وأوضح الطالب أن الفساد يمثل تحديًا كبيرًا وخطيرًا على المجتمعات والأفراد، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والخدمات العامة، ويسبب التدهور الاجتماعي.

وأشار إلى الطرق التي يمكن اتباعها لمكافحة الفساد والتي تتمثل في توفير إطار قانوني صارم يتم تطبيقه دون تمييز، ومحاسبة المتسببين في الفساد، والعمل على تعزيز التعليم والثقافة، ورفع الوعي لدى المواطنين، كما تضمنت الندوة عرض تقرير تناول آراء الطلاب حول مفهوم الفساد.

وتضم لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر كلًّ من الدكتور بيومي طاحون، والدكتور محمد كمال والدكتور مي مواهب.

ومن جهه اخرى نظمت كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب البشري ندوة "التوعية بمخاطر الإدمان" , تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حاضر خلال الندوة الدكتور سيد جمعة مدرس الطب النفسي بكلية الطب البشري جامعة الفيوم،بحضور الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عويس عبد التواب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف محمد عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من طلاب الكلية، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

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