وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر الأولى مع حسام حسن

شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم التى أعلن عنها حسام حسن المدير الفني، تواجد بعض العناصر الجديدة، التى ستخوض معسكر شهر مارس.

سنة أولي منتخب مصر

وانضم لقائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعض العناصر الجديدة، وهم: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومحمد الشامي وأحمد رمضان بيكهام والمهدي سليمان ومحمد مجدي أفشة.

قائمة منتخب مصر الأولى مع حسام حسن

١٠ لاعبين (الأهلي)

٦ لاعبين (محترفين)

٢ (بيراميدز - سيراميكا)

لاعب واحد من أندية (الزمالك - الاتحاد - المصري - فيوتشر - البنك الأهلي)

قائمة منتخب مصر



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.