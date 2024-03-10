الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وكالات: أول دولة تعلن موعد بداية رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

txt

محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

txt

تقلبات جوية خلال رمضان.. شبورة كثيفة وارتفاع مفاجئ في الحرارة

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: "مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي يعلنون رسميا أن الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا".

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

تقلبات جوية خلال رمضان.. شبورة كثيفة وارتفاع مفاجئ في الحرارة

النائب ياسر الهضيبي يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك

رمضان 2024..إياد نصار: صلة رحم مسلسل يجمع بين الإثارة والتشويق في 15 حلقة
الجريدة الورقية