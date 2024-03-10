وكالات: أول دولة تعلن موعد بداية رمضان

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: "مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي يعلنون رسميا أن الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا".