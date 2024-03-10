مصر تفرج عن سلع أساسية بقيمة 780 مليون دولار خلال يومين

أفرجت الجمارك المصرية عن سلع أساسية بقيمة 780 مليون دولار خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بحسب الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الذي أشار إلى البضائع المفرج عنها توزعت بواقع 280 مليون دولار الخميس، و500 مليون دولار يوم الجمعة.

عملية الإفراج الجديدة تأتي بعد تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وموافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.

أقرّ البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بتركه لآليات العرض والطلب في السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.

بلغ متوسط سعر الصرف 49.40 جنيه لكل دولار في أكثر من 5 بنوك مصرية خلال معاملات اليوم الأحد.

كانت قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية تبلغ نحو 6 مليارات دولار يوم الخميس الماضي.