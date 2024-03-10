فتح باب التقدم في المدارس الرسمية الدولية 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بجميع فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025.
وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.
عند فتح باب التقديم للمستوي الأول رياض أطفال في المدارس الرسمية الدولية؛ يتم فتح رابط التسجيل من خلال مسح الـ (QR) المدرج بالإعلان، والإجابة على جميع الأسئلة الموجودة بالنموذج.
شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية
- شرط السن للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) ألا يقل سن الطفل عن (٤) سنوات، ولا يزيد عن (٤) سنوات، و(۱۱) شهراً، و (۲۹) يوم في أول أكتوبر من العام الحالي (٢٠٢٤).
- أن يكون الطالب سليماً، وضمان خلوه من أية إعاقات نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة.
- في حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.
- لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطى المهارات الآتية: المظهر الشخصي، والسلوك، ومهارات الرياضيات، ومبادئ معرفية، والمهارات الحركية، ومهارات التفكير).
- عقب غلق باب التقديم إلكترونياً، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.