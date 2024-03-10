فتح باب التقدم في المدارس الرسمية الدولية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بجميع فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025.

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

عند فتح باب التقديم للمستوي الأول رياض أطفال في المدارس الرسمية الدولية؛ يتم فتح رابط التسجيل من خلال مسح الـ (QR) المدرج بالإعلان، والإجابة على جميع الأسئلة الموجودة بالنموذج.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية