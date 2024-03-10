ضبط 33 قطعة سلاح ناري و14 قضية مخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) توجية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري و14 قضية مخدرات.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 33 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 24 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,580 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (8 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (267) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") و(4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات) وتنفيذ (826) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.