تعرف على تعليمات جوميز للاعبى الزمالك في أول مران بعد خسارة كأس مصر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة حديث خاص من المدير الفني حول ضرورة التركيز على المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة في مسابقة الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق قادر على المنافسة في البطولات التي يشارك فيها، وأشار إلى ضرورة غلق ملف مباراة نهائي كأس مصر، وضرورة التركيز على الأهداف الموضوعة خلال الموسم الحالي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.