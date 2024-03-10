نقيب المحامين يتفقد غرف أعضاء إيتاي البارود

أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، جولة تفقدية لغرف المحامين، بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، عرض خلالها ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على الشائعات التى تدور حول العمل النقابي داخل نقابة المحامين.



ورحب محامو إيتاي البارود، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأشادوا بالحوكمة والميكنة التي طبقها في نقابة المحامين، إلى جانب اهتمامه بأيتام وأرامل المحامين، من خلال صرف المنح الاستثنائيّة، وتطبيق الزيادة الدورية للمعاشات.

واستهل نقيب المحامين حديثه بالمعاشات، وأوضح أنه تم زيادة المعاشات في عهد النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فأصبحت حد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 3000 جنيه.

وتابع: « ومع ارتفاع الأسعار، عملت على إقرار زيادة أخرى في المعاشات، فدعيت إلى عقد جمعية عمومية لإقرار زيادة المعاشات لتصبح 2000 جنيه كحد أدنى، و4000 جنيه كحد أقصى، ولكن تم الطعن عليها وأوقفت إجراءات عقد الجمعية العمومية الخاصة بالمعاشات».



وقال نقيب المحامين، إن المحام كان يأتي من محافظات الصعيد أو من محافظات القناة، أو من محافظات الدلتا، إلى القاهرة لتجديد الكارنيه، والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، وهذا قمة المعاناة، مشددًا أن هذا ما دفعه إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، والتي استفاد منها جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتت بثمارها».



وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».



وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسرد المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».



وعرض، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغم ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».