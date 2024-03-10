استدعى سيدتين للمشاجرة.. بعد قليل محاكمة المتهمين بالشروع في قتل طالب

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأحد، جلسة محاكمة شاب وسيدتين، متهمين بالشروع في قتل طالب جامعي بمنطقة المطرية.

وأكد أمر الإحالة الخاص بالمتهمين أن خلافات نشبت بين ذوي المجني عليه وبين المتهم الأول فاستدعى المتهمتين للاعتداء على أهالي المجني عليه ما دفع الأمر للاشتباك وأخرج سلاحا وأطلق منه عيارا ناريا أصاب المجني عليه في صدره نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لروايات الأهالي وأقوال المجني عليه في الواقعة أن خلافا نشب بين أهالي المجني عليه والمتهم وذويه ما دفع المتهم لاصطحاب المتهمتين إلى مكان تواجد أهالي المجني عليه بمنطقة المطرية.

وتابعت التحقيقات أن والدة المجني عليه علمت بتعدي المتهمتين على المنزل وأنها كانت في هذا الوقت خارج الشقة السكنية فهاتفت المجني عليه بأن هناك من تعدى على الشقة وعلى شقيقته بداخلها.

وقال المجني عليه خلال الاستماع لأقواله إنه توجه على الفور للشقة السكنية لاستعلام ما يحدث إلا أنه فوجئ بالمتهم ينزل من العقار ويعتدي عليه بالضرب وهرول مسرعا خارج العقار.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أحضر سلاحا ناريا وبمجرد رؤيته حاول المجني عليه الاحتماء في باب العقار فأغلقه إلا أن المتهم أدخل السلاح من بين فتحات الباب وأطلق العيار الناري الذي أسقطه غارقا في دمائه وأحدث به إصابات مختفلة بالجسد.

وأوضح المجني عليه بالتحقيقات أنه على إثر نشوب مشاجرة بين ذويه وبين المتهمين على إثرها توجه للذود عنهم، وعلى إثر ذلك غادر المتهم الأول وعاد بحوزته سلاح ناري خرطوش وأطلق صوبه أعيرة نارية، وذلك بتحريض من المتهمتين الثانية والثالثة محدثًا إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

أحالت جهات التحقيق 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل طالب جامعي بمنطقة المطرية للمحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول حرّض كلا من الثانية والثالثة بالتوجه إلى المجني عليه والتعدي عليه بسبب خلافات بينهم، وإطلاق عيار ناري عليه من سلاح أحرزه في صدر المجني عليه ما حدث به الإصابات.