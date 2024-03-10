افتتاح المعرض السنوي لرياض الأطفال بأزهر الشرقية

أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية، الدكتور حسيني على عطوة، مديرعام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، لافتتاح معرض رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والذي يضم مجموعة من النماذج والتصميمات والمشغولات اليدوية التي تعكس قدرة ومهارة المنفذين.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة دعاء عزت، مديرإدارة رياض الأطفال بالمنطقة، ونجلاء فتحي محمد، مصطفي محمد عبدالغفار، بالإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، وموجهي ومعلمات رياض الأطفال بمنطقة الشرقية الأزهرية.

وشمل المعرض الذي تم افتتاحه اليوم الأحد، مجموعة من النماذج للبيئات الزراعية، والصناعية، والصحراوية، فضلًا عن مجموعة من الرسومات اليدوية، وأهم سجلات رياض الأطفال، وقدم تلاميذ رياض الأطفال مجموعة من العروض والففرات إحتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك.

أشاد وكيل المنطقة بحسن التنظيم والأداء، مؤكدًا ضرورةِ بذل المزيد من الجهد وتوفير الرعاية لهذه النبتة الطيبة، لافتا إلى أن مرحلة رياض الأطفال تعد من أهم مراحل التنشئة الاجتماعية، وإعداد الشخصية السوية التي تكون لها دور إيجابي في المراحل المقبلة.