الأحد 10 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

قرار علاج على نفقة
قرار علاج على نفقة الدولة

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة.. يرغب الكثير من المواطنين محدودي الدخل في استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، يأتي ذلك عند التعرض لأمراض أو إصابة تتطلب علاج ومتابعة تفوق قدراتهم المادية.

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الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

ولكن هناك فئات  مستحقة الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة يمكن حصرها في التالي: يكون المتقدم للحصول على العلاج المجاني ليس له أي تأمينات صحية.

- أن يكون المريض مصري الجنسية، وأن يكون مصاب بالأمراض النادرة، كما يكون من فئة محدودي الدخل، وأن يكون من مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان والأمراض المناعية وغيرها.

طريقةالحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.

يجب إجراء الكشف الطبي للمريض بالمستشفى.

  يتم كتابة تقرير طبي وتقرير لجنة ثلاثية.

  تسليم الأوراق التي تم استخراجها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة.

ملء النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

يتم عرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة.

إصدار القرار وإخطار المواطن من خلال رسالة قصيرة على الهاتف المحمول.

 يتوجه المريض للمستشفى ليتلقى العلاج على نفقة الدولة.

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