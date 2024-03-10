تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي بقمة البريميرليج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد إلى ملعب أنفيلد لمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى ليفربول ومانشستر سيتي للفوز لأهمية المباراة التي تعتبر حاسمة للقب في ظل منافستهما على اللقب.

يتواجد ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بشكل مؤقت، أما مانشستر سيتي ثالثا قبل خوض الريدز والسيتي مباراتهم من نفس الجولة.

ويتقدم ليفربول على مانشستر سيتي في جدول البريميرليج بفارق نقطة، وحال فوزه سيوسع الفارق إلى 4 نقاط، ونقطتين مع آرسنال.

فيما يحتاج السيتي إلى الفوز من أجل تخطي ليفربول وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث سيكون الفارق نقطتان عن الريدز، ونقطة عن آرسنال الذي سيهبط في تلك الحالة للوصافة.

مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وليفربول والتي جمعتهما على ملعب الاتحاد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأصبحت فرص محمد صلاح في المشاركة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، كبيرة بعد تعافيه من الإصابة بشكل كبير، ومشاركته في مباراة الدوري الأوروبي الماضية.

توقيت مباراة ليفربول و مانشستر سيتي:

تنطلق مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة Bein Sports HD1.



تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، فيرجيب فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.