نجم تشيلسي السابق: محمد صلاح أعظم افريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

انهال كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق بالمدح على النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعد تألقه الكبير بقميص الريدز في السنوات الأخيرة.

وقال كوديتشيني في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " محمد صلاح الملك المصري المتألق دائما نرى بعض اللاعبين مستواهم يضعف كلما تقدم عمره كلما زاد تألقه".

وأضاف: " صلاح مثل الحصان الأسود لا يهدأ له بال إلا عند التسجيل فهو مختلف في كل شئ فنيا وبدنيا فهو شخصية عريقة جدا.

وتابع: "محمد صلاح أعظم إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي ليس فقط أعظم إفريقي ولكنه يخرج عن إطار إفريقيا بشكل عام.

الفرق بين محمد صلاح و دروجبا

وواصل: " دروجبا مختلف دوره عن محمد صلاح، فهو مهاجم مختلف عن صلاح نوعا ما لكن أعتقد أن دروجبا لم يتفوق على نجاح محمد صلاح، دروجبا لاعب كبير أيضا ولكن إذا عقدت المقارنة صلاح له عقلية مختلفة فهو يلعب بعقله قبل أن يلعب بقدميه فهو مثل الصقر في الملاعب.