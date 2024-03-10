في مقدمتهم ليفربول والسيتي .. جدول مباريات اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية ومتابعي الكرة المصرية عدة مواجهات مثيرة اليوم الأحد بمختلف الدوريات الاوروبية الكبرى والمنافسات المحلية.

وتاتي مواعيد مواجهات اليوم الاحد بالدوريات الاوروبيه كما يلي ..

الدوري الإنجليزي..

أستون فيلا أمام توتنهام هوتسبير 3 عصرا مذاعا عبر قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد نوتينجهام فورست 4 عصراً.

وست هام يونايتد في مواجهة بيرنلي 4 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 2 . ليفربول في مواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي 5:45 عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الاسباني..

ديبورتيفو ألافيس في مواجهة رايو فاليكانو 3 عصرا عبر قناةbeIN Sports HD 3

لاس بالماس أمام أتلتيك بيلباو 5:15 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في تمام 7:30 مساء عبر قناةbeIN Sports HD 3

ريال بيتيس في مواجهة فياريال الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3.



الدوري الفرنسي..

باريس سان جيرمان امام ستاد ريمس 2 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 4

ميتز أمام كليرمون فوت 63 الساعة 4 عصرا

لوهافر ضد تولوز 4 عصرا

ستراسبورج في مواجهة موناكو الساعة 4 عصرا

ليل أمام رين 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا في مواجهة نانت ، 9:45 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدوري الإيطالي..

ليتشي ضد هيلاس فيرونا الساعة 1:30 ظهرًا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان أمام إمبولي 4 عصرا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس في مواجهة أتالانتا عند الساعة 7 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا أمام روما مع دقات الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني..

بوخوم أمام فرايبورج 4:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم 6:30 مساء عبر قناةbeIN Sports HD 5

باير ليفركوزن أمام فولفسبورج الساعة 8:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1.

محليا بالدوري المصري..

سموحة في مواجهة سيراميكا كليوباترا الساعة 4 عصرا عبر قناة ON Time Sports 2 HD

الداخلية أمام بيراميدز 4 عصرا عبر قناة ON Time Sports 1 HD.