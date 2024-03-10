أيمن يونس: هذا رأيي بشأن قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب

أبدى أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، رأيه حول انضمام محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي لمعسكر شهر مارس الجاري من عدمه.

أشار "يونس" في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "أؤيد قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب القادم، نظرا لحاجة اللاعب لفترة راحة وإعادة استشفاء من جديد".

وواصل: "أتمنى مشاركة محمد صلاح في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي وأن يظهر بمستوى طيب ويسجل أهداف".

وتابع: "محمد صلاح أحد أهرامات مصر ولا بد من الحفاظ عليه وتوفير مناخ جيد للاعب حتى يستطيع تقديم أفضل أداء له مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة".



وأتم:"إبراهيم حسن مدير المنتخب الشخص الوحيد المسموح له بالتواصل مع محمد صلاح، ولا يوجد مانع من سفر إلى إنجلترا وعقد جلسة مع اللاعب في ظل عدم التواصل معه خلال الفترة الماضية".

وتلقى اتحاد الكرة المصري خلال الأيام الماضية، خطابا من ليفربول، يطلب فيه إعفاء مهاجمه وقائد المنتخب محمد صلاح من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل في فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وكشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في وقت سابق، استدعاء 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صلاح، استعدادا لخوض الدورة الودية المقرر إقامتها في الإمارات حلال الفترة من من 22 إلى 26 مارس الجاري بمشاركة نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.