محمد صلاح يكشف الفارق بين نونيز وفيرمينو

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن العديد من الأمور المتعلقة في مسيرته الكروية، وعن سر من أسرار تألقه في الملاعب الأوروبية.

تحدث محمد صلاح عن شعوره باللعب بجانب داروين نونيز قال: "إنه لاعب رائع، دائما أرى أنني بحاجة إلى التكيف مع اللاعبين الذين يلعبون بجانبي".

وتابع: " قبل ذلك كان كودي جاكبو يلعب بجانبي وأحاول أن أقوم بشراكة الأمور معه والانسجام معه".

وأكمل: " قبل جاكبو كان فيرمينو، وكان لدينا علاقة جيدة جدا وكنا نفهم بعضنا البعض من سيلعب معي يجب أن أفهم لعبه جيدا وأحتاج إلى فهم نقاط قوته حتى نتمكن من مساعدة بعضنا البعض".

وأردف تصريحاته: " "نونيز لاعب مختلف نوعا ما لم تكن لدينا هذه الجودة من قبل، دائما ما يركض في المساحات ولا يحب الكرة كثيرا في قدميه وهو أمر فريد من نوعه كما يملك السرعة".

وغاب صلاح عن الملاعب منذ إصابته الأخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ليشارك في لقاء وحيد للريدز ثم غاب مرة أخري قرابة الشهر.