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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: الزمالك لن نفوز بالبطولات بالـ "شو"

أيمن يونس
أيمن يونس

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أنه حزين للغاية من إضاعة لاعبي الزمالك الفوز أمام الأهلي وعدم استغلال حالة الأهلي خاصة في الشوط الأول.

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وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" أن النادي الأبيض لن يفوز بالبطولات بالسيطرة و"الشو" داخل الملعب، ففي النهاية لم يسجل لاعبو الزمالك أهداف، وبالتالي هم قصروا في حق ناديهم.

وأشار يونس إلى أنه لم يكن هناك أي حجة للاعبي الزمالك هذه المرة، المجلس وفر لهم كل شيء، والجماهير دعمتهم بشدة لكنهم لم يكونوا على قدر المسئولية.

الزمالك لم يستغل خطأ كولر

واختتم يونس تصريحاته بالتأكيد على أن كولر مدرب الأهلي أخطأ ودفع بتشكيل خاطئ وسلم نصف الملعب للزمالك، لكن لاعبي الزمالك لم يستغلوا هذا الأمر.

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