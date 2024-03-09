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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مفاجأة.. حسام حسن يستبعد ثنائي الزمالك من قائمة منتخب مصر

حسام حسن مدرب منتخب
حسام حسن مدرب منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم على استبعاد ثنائي الزمالك من قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس الجاري والذي سيخوض من خلاله دورة الإمارات الودية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري في أولى مباريات الفراعنة تحت القيادة الفنية لحسام حسن.

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وكشفت مصادر عن اتجاه حسام حسن لاستبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه في مباراة القمة أمس بنهائي كأس مصر.

كما استقر العميد على استبعاد أحمد سيد زيزو من القائمة بعد تعرضه لإصابة خلال الكلاسيكو أمس، حيث يحتاج لمزيد من الوقت من أجل التعافي والعودة للمشاركة من جديد.

العميد يعلن قائمة المنتخب خلال ساعات

ويستعد حسام حسن لإعلان قائمة منتخب مصر النهائي خلال الساعات المقبلة، والتي سيخوض بها معسكر الإمارات، حيث يتوقع أن تشهد القائمة أكثر من مفاجئة.

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