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السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أفضل ٤ أطعمة غنية بعنصر الكالسيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تعزز الأطعمة الغنية بالكالسيوم صحة العظام والأسنان، نظرًا لأنه العنصر الكيميائي الأكثر انتشارا في الطبيعة وأساس بناء الهيكل العظمي.

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أطعمة غنية بالكالسيوم 

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن، نستعرض فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بعنصر الكالسيوم وينصح الأطباء بتناولها دائمًا..

البقوليات

من أهم المواد الغذائية التي تحتاجها العظام. لاحتوائها على الكالسيوم ونسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحمي الجهاز الهضمي وتمنح الشعور بالشبع.

الجبن بأنواعه 
من العناصر الغنية بعنصر الكالسيوم، حيث تحتوي 30جم من البارميزان والشيدر على 18 ٪؜ من حاجة الجسم اليومية للكالسيوم.

السردين
تشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، بالإضافة الى احتوائها أحماض أوميجا 3 الدهنية.

السالمون

مصدر ممتاز للكالسيوم، بالأخص في حال استهلاكه عظامه الطرية.
 

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