الزمالك يغلق ملف نهائى كأس مصر ويبدأ الاستعداد للجونه غدا

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من لاعبيه إغلاق ملف الخساره من الأهلي فى نهائى كأس مصر بعد عودة الفريق من السعوديه اليوم السبت وقرر استئناف التدريبات غدا بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء الجونه يوم الثلاثاء بملعب الأخير فى الجوله الخامسه عشره لبطولة الدوري الممتاز. وخسر الزمالك من منافسه التقليدي الأهلي بهدفين نظيفين لإمام عاشور ومجدى قفشه.

وحصل لاعبو الفريق على راحه من التدريبات اليوم بسبب إرهاق السفر. وكان المدير الفني قد عقد جلسه مع اللاعبين عقب المباراة أشاد فيها بالأداء المتميز رغم الخساره وطالبهم بإغلاق هذه الصفحه والتركيز فيما هو قادم سواء الدوري المحلى أو بطولة الكونفدرالية التى تأهل فيها الفريق لدور الثمانية بعد تصدر قمة المجموعه الثانيه برصيد ١٣ نقطه من خمس مباريات بعد تأجيل أو إلغاء مباراة الجوله السادسه مع سوار الغينى لتخلف المنافس عن الحضور إلى القاهرة