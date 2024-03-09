شاهد.. رونالدو في تدريبات الهلال السعودي ورسالة خاصة للاعبين

شهدت تدريبات فريق الهلال السعودي تواجد النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وإنتر ميلان وذلك ضمن جولته في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الحالية.

وحرص رونالدو على التواجد في مباراة كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت أمس الجمعة بنهائي بطولة كأس مصر، والتي شهدت تتويج المارد الأحمر باللقب بعد الفوز بثنائية نظيفة.

كما شهدت المباراة تواجد المدرب البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو، والأسطورية الإيطالية توتي.

وحرص الظاهرة رونالدو على توجيه رسالة خاصة للاعبي الهلال بمناسبة معادلة الرقم القياسي العالمي كأكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم بـ27 فوز متتالي.

وقال رونالدو في رسالته للاعبي الهلال أثناء تواجده في النادي: " سلسلة انتصارات جميلة موسم رائع عليكم أن تستمتعوا ".