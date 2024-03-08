شاهد.. رونالدو وتوتي بقميصي الأهلي والزمالك ومورينيو يحمل كأس مصر

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودي لفتة رائعة قبل انطلاق المواجهة، حيث قام المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو بحمل الكأس والنزول به إلى أرض الملعب بصحبة الثنائي رونالدو وتوتي يرتديان القميصين الأحمر والأبيض.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصري والعربية إلى ملعب الأول بارك في الممكلة العربية السعودي لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي ON Time Sports 1 HD و MBC مصر بصوت المعلق الرياضي مدحت شلبي.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

بينما سيبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.