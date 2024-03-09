تين هاج يعلق على فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون

علق إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على فوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين على إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد تين هاج في تصريحات لشبكة "TnT Sports"، أن هذه المباراة كان لابد من الفوز بها، مشددًا على ضرورة تحقيق الانتصار في هذا اللقاء.

وتابع تين هاج تصريحاته: "كنا نستطيع أن نكون أكثر هدوءًا عند التعامل مع الكرة، لقد قدم إيفرتون أداءً جيدًا وضغط عاليًا مما منحنا الكثير من الفرص في الخلف".

وأوضح: "كان توجد الفرصة لتسجيل 3 أو 4 أهداف وليس فقط ركلتي الجزاء، لقد دافعنا بشكل جيد، كان من الممكن أن نكون أفضل قليلاً في بناء الهجمة".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يقدم مستويان متذبذبة خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، حيث يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.