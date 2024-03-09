السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. نجوم "العتاولة" يشعلون السوشيال ميديا بأغنية العمل

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "العتاولة" الأغنية الدعائية للعمل، ويغنيها النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب وباسم سمرة، والمقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل أغنية مسلسل العتاولة

ظهر أبطال المسلسل في لقطات خاصة بفيديو كليب الأغنية من كواليس تصوير "العتاولة" وكل واحد منهم يقدم المقطع الخاص به.

وأغنية "العتاولة" كلمات وألحان إسلام شيندي وتم تسجيلها في لبنان.

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 
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