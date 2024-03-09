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السبت 09 مارس 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. طرح أغنية "اتنين بمقام ملايين" من "مسار إجباري"

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

أطلق الفنان عصام عمر أغنية "اتنين بمقام ملايين" بصوت عصام صاصا، من مسلسل "مسار إجباري"، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مسلسل "مسار إجباري"

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري"، حول الشابين "حسن' و"حسين"، اللذين يكتشفان سرًا خطيرًا، يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار اجتماعي "لايت".

مسلسل "مسار إجباري" من بطولة "عصام عمر، أحمد داش، صابرين، جوري بكر، نور محمود، محسن منصور، رشدي الشامي، بسمة"، وعدد آخر من الفنانين من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.

تفاصيل أغنية "اتنين بمقام ملايين"

وأغنية "اتنين بمقام ملايين" من كلمات وألحان محمود سوستة، وتوزيع كيمو الديب، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

طول ما الدنيا دي بتلف
إحنا هنفضل كتف في كتف
ده المعووج معدول في وجودنا
وأي تقيل قدامنا يخف

وتقول في مقطع آخر:

إحنا اتنين اتنين آه
بس اتنين بمقام ملايين
مكتسحين واكلين الجو مفيش جامدين تانيين.

مسلسل مسار إجباري
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