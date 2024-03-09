الاتفاق يهزم أبها بثنائية في الدوري السعودي

فاز فريق الاتفاق على أبها بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جاء هدف التقدم للاتفاق بخطأ عكسي عن طريق اللاعب كريتشوفياك لاعب أبها مسجلا هدفا في مرماه في الدقيقة 54 ثم عزز تقدم الاتفاق اللاعب إكامبي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وختم موسى ديمبلي أهداف فارس الدهناء في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز السابق في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة ويحتل أبها المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.