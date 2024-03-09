السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق يهزم أبها بثنائية في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الاتفاق على أبها بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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جاء هدف التقدم للاتفاق بخطأ عكسي عن طريق اللاعب كريتشوفياك لاعب أبها مسجلا هدفا في مرماه في الدقيقة 54  ثم عزز تقدم الاتفاق اللاعب إكامبي في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وختم موسى ديمبلي أهداف فارس الدهناء في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز السابق في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة ويحتل أبها المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

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