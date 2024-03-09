اليمن يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن استخدام السلاح النووي في قطاع غزة

أدان اليمن تصريحات وزير التراث الاسرائيلي، بشأن استخدام السلاح النووي في قطاع غزة، مجددا مطالبته بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة بفيينا اليوم السبت، والتي ناقشت المواضيع المتصلة بالأمان والأمن النوويين، والعلوم والتكنلوجيا النووية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

كما أكد السفير شجاع الدين، استنكار وإدانة اليمن بأشد العبارات استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة الذين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات الإنسانية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وجدد رفض اليمن المطلق لأعمال القرصنة البحرية والهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم كامل من إيران في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي، مما يمثل تهديداً جدياً للملاحة الدولية والسلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن الهجمات أدت إلى عسكرة البحر الأحمر وأضرت بحرية التجارة العالمية وشعوب المنطقة والعالم، وعمقت الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، وضاعفت الأعباء الاقتصادية على اليمن والعديد من دول العالم، كما أنها عرقلت التوصل لاتفاق سلام في اليمن.