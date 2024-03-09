السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الداخلية النمساوي: الجرائم الإلكترونية أسرع مجالات الجريمة نموًا بالعالم

وزير الداخلية النمساوي
وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، أن الجرائم الإلكترونية هي أسرع مجالات الجريمة نموًا في الوقت الراهن في العالم، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون في مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية وزيادة الوعي وإجراءات الوقاية.

txt

رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يطالب النمسا بإعادة دعم الأونروا

txt

النمسا تخصص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة

وقال وزير الداخلية النمساوي  في تصريحات اليوم - إن هناك حالة من التركيز على الأمن السيبراني لدى الأجهزة الأمنية لحماية الأفراد والشركات، لافتا إلى أهمية تعزيز الدعم وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني خاصة للشركات الصناعية في النمسا.

 

وأضاف أنه تم خلال مؤتمر متخصص في ولاية النمسا في هذا الشأن مؤخرا مناقشة سيناريوهات التهديد السيبراني الحالية مع رواد الأعمال وبحث خيارات إدارة المخاطر.

 

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز دفاعات الشركات ضد التهديدات الرقمية، معتبرا إن تبادل المعرفة حول التهديدات ونقاط الضعف وأساليب الهجوم تمكن الشركات من تحسين استراتيجياتها الأمنية.

مواد متعلقة

على غرار الولايات المتحدة وكندا واستراليا.. النمسا تعلق تمويل الأونروا

النمسا: القبض على سبعة من تجار المخدرات ومعهم 300 كيلوجرام من نبات القنب

بهجت العبيدي: النمسا أكرمت الوافدين إليها

النمسا تشهد موجة من الأعاصير تتسبب في مصرع شخص وانقطاع الكهرباء عن 5500 أسرة

النمسا: 70 شركة في جنوب أفريقيا تعمل في مجالات الطاقة

مستشار النمسا: نتمتع بشراكة وصداقة قوية مع بولندا
الجريدة الورقية