وزير الداخلية النمساوي: الجرائم الإلكترونية أسرع مجالات الجريمة نموًا بالعالم

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، أن الجرائم الإلكترونية هي أسرع مجالات الجريمة نموًا في الوقت الراهن في العالم، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون في مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية وزيادة الوعي وإجراءات الوقاية.

وقال وزير الداخلية النمساوي في تصريحات اليوم - إن هناك حالة من التركيز على الأمن السيبراني لدى الأجهزة الأمنية لحماية الأفراد والشركات، لافتا إلى أهمية تعزيز الدعم وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني خاصة للشركات الصناعية في النمسا.

وأضاف أنه تم خلال مؤتمر متخصص في ولاية النمسا في هذا الشأن مؤخرا مناقشة سيناريوهات التهديد السيبراني الحالية مع رواد الأعمال وبحث خيارات إدارة المخاطر.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز دفاعات الشركات ضد التهديدات الرقمية، معتبرا إن تبادل المعرفة حول التهديدات ونقاط الضعف وأساليب الهجوم تمكن الشركات من تحسين استراتيجياتها الأمنية.