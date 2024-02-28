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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النمسا تخصص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة

مساعدة سكان غزة
مساعدة سكان غزة

 

قررت حكومة النمسا اليوم الأربعاء مساعدة السكان المدنيين الذين يعانون في غزة بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو على أن يوجه المبلغ للمساعدة في العمل الحيوي الذي تقوم به المنظمات الإنسانية المحلية.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم بمناسبة بدء جولة لوزير الخارجية ألكسندر شالينبرج في الشرق الأوسط - أن الحرب في غزة أدت إلى خلق أزمة إنسانية، حيث تم تدمير أجزاء كبيرة من القطاع وتشريد 85% من السكان داخليا.

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية، وتوجيهه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.

كما حذر البيان من خطر التصعيد المتزايد للوضع في الشرق الأوسط، معتبرا أن الأولوية القصوى الآن هي تزويد الناس بالسلع الضرورية للبقاء على قيد الحياة، والتي هم في أمس الحاجة إليها، مثل الماء والغذاء والدواء.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين، حيث يجب أن تكون شحنات المساعدات إلى غزة قادرة على الوصول بسرعة دون عوائق، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو أمر ضروري وعاجل حاليا.

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