تراجع ملحوظ في أسعار الفاكهة اليوم السبت بالأسواق المحلية

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت في مختلف الأسواق التجارية، وأبرزها الخوخ، والموز، المستورد، والأناناس، والعنب، وتُعد الفاكهة من السلع الغذائية التي يتابع المواطنون أسعارها بشكل يومي، وتختلف أسعارها من منطقة لأخرى، وبلغ متوسط سعر الموز المستورد نحو 31.92 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 12.62 جنيه في الأسواق للمستهلك.

تستعرض «بوابة الوفد الإلكترونية» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والتجارية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية

- جاء متوسط سعر كيلو الخوخ ليسجل نحو 28.76 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 9 قروش في الأسواق للمستهلك.

- سجل متوسط سعر البرقوق نحو حوالي 33.78 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع نحو 1.22 جنيه في الأسواق للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر الموز المستورد نحو 31.92 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 12.62 جنيه في الأسواق للمستهلك.

- سجل متوسط سعر العنب المستورد نحو حوالي 36.15 جنيه للكيلو، بنسبة انخفاض سجلت نحو 2.18 جنيه في الأسواق للمستهلك.

- وصل متوسط سعر الكنتالوب نحو حوالي 19.76 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.51 جنيه في الأسواق للمستهلك.

- سجل متوسط سعر الأناناس الواحدة حوالي 58.38 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 7.14 جنيه للواحدة في الأسواق للمستهلك.

تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة

تتضمن الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الضغوط على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، يتم تخفيف العبء المالي على المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بسهولة، وبالتالي يتم تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الاقتصاد المحلي، هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز مستوى المعيشة.