تراجع أسعار اللحوم اليوم السبت قبل شهر رمضان .. الكندوز البلدي بـ 320 جنيهًا

أسعار اللحوم.. تراجعت أسعار اللحوم اليوم السبت نحو 20 جنيها بالنسبة لسعر اللحوم الكندوز البلدي الذي سجل 320 جنيها بالتزامن مع قرب نسمات شهر رمضان المبارك، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة عن شعبة القصابين.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم اليوم السبت في الاسواق المصرية وأرض المزرعة، وتحرص الوفد قبل ساعات قليلة من حلول شهر رمضان المبارك أن ترصد أسعار اللحوم للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على أسعارها وللتيسير على المواطنين ومتابعي الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم السبت في الاسواق المصرية

أسعار اللحوم البلدي

سعر كيلو الضأن اليوم ما بين 380 إلى 460 جنيها.

سعر اللحوم البلدي الصغيرة اليوم ما بين 340 جنيها.

سعر اللحوم البتلو ما بين 370 إلى 440 جنيها في الكيلو.

سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 300 إلى 320 جنيهات.

سعر الكبدة ما بين 340 إلى 360 جنيها الكيلو.

سعر اللحوم الجملي سجل ما بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم اليوم

سعر كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحوم المفروم العادي ما بين 340 و370 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحوم الضأن الطازج نحو 270 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 270 جنيها.

- سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 235 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 170 جنيها.