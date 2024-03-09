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الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي للمصريين: "مغامرتش بيكم ومخدتش قرار اضيع به مصر.. احنا مش فسدة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأمور خلال الفترة الحالية بدأت تتحسن، موضحًا أنه يتحدث في هذا الإطار من أجل تسجيل موقفه لجميع المواطنيين، قائلًا: "أنا مغامرتش بيكم ومخدتش قرار اضيع به مصر".

 

وتابع "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان "ويبقى الأثر" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "احنا مغمرناش لا عشان خاطر هوى أو فهم خاطئ أو تقدير منقوض.. احنا مش فسدة ومخدناش أموال الشعب وضيعناها بفساد أو بدلع محصلش".

وشدد على أن كلامه منذ الترشح لتولي رئاسة الجمهورية لم يتغير والتوصيف لم يتغير، مؤكدًا أن العمل والصبر هما الحل لتخطي أي أزمة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:
تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

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