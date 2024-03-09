دبلوماسي روسي ينفي نية بلاده التخطيط لاغتيال الرئيس الأوكراني

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن بلاده ليس لديها أي نية ولا تخطط لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تأتي تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في أعقاب قيام مسؤول أوكراني أول أمس /الخميس/، بالكشف عن تفاصيل خطيرة بشأن مخطط روسي كان يهدف في النهاية إلى اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عندما استهدفت ضربة صاروخية روسية ميناء أوديسا، أثناء تفقدهما ممر تصدير الحبوب الأوكراني في ميناء البحر الأسود.

وقال بوليانسكي - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "هل تعتقدون حقا أننا إذا أردنا ضرب موكب زيلينسكي، فلن نكون قادرين على القيام بذلك؟ حاول الإجابة على هذا السؤال، ولكن كن صادقا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أنكم جميعا تعلمون جيدا أن ضربة مماثلة على منشآت عسكرية في أوديسا دمرت مركز إنتاج لتصنيع الطائرات البحرية بدون طيار وتجميعها من المكونات التي توفرها المملكة المتحدة.. هذا الهدف كان أكثر أهمية بالنسبة لنا إذا ما قورن بزيلينسكي، الذي يواصل التجول على طول منطقة خط المواجهة ويلتقط صورا شخصية في المدن قبل أن تحررها القوات الروسية".

وتابع: "إذا كان البعض منكم يأمل في التخلص من زعيم نظام كييف بهذه الطريقة، فسأخيب ظنكم؛ هذا ليس في خططنا".

ميدانيا.. أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 47 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق بيلجورود وكورسك وفولجوجراد وروستوف، خلال الليلة الماضية، لافتة إلى أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام 47 طائرة بدون طيار هذه الليلة ضد منشآت في الأراضي الروسية".

وذكرت الوزارة أنه تم تدمير المركبات الجوية الأوكرانية بدون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي الموجودة فوق أراضي منطقة بيلجورود (طائرة بدون طيار واحدة) ومنطقة كورسك (طائرتان بدون طيار)، ومنطقة فولجوجراد (ثلاث طائرات بدون طيار) ومنطقة روستوف (41 طائرة بدون طيار).

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الروسية من صد هجومين أوكرانيين في اتجاه جنوب دونيتسك، وأحبطت أيضا محاولات القوات الأوكرانية لتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية في ثلاث مناطق محلية.

وصرح المتحدث باسم مجموعة القتال الشرقية الروسية ألكسندر جوردييف، بأن القوات الروسية صدت هجومين للواء الميكانيكي 72 بالقرب من مستوطنة فلاديميروفكا وأحبطت محاولات القوات الأوكرانية؛ لتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية بالقرب من مستوطنات شيفشينكو وستارومايورسكوي وبريوتنوي".

وأشار إلى أن خسائر أوكرانيا بلغت ما يقرب من 180 قتيلا وجريحا ومركبتين مدرعتين قتاليتين وست مركبات آلية وثلاث طائرات بدون طيار.