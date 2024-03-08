الجمعة 08 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعدما أقاله زيلينسكي.. القائد السابق للجيش الأوكراني يصبح سفيراً

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

عيّنت أوكرانيا، أمس الخميس، فاليري زالوجني سفيراً لها لدى بريطانيا بعد شهر من إقالته من منصبه قائداً أعلى للقوات المسلحة في البلاد.

 

وحسب العربية نت، جاء هذا الإعلان بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

 

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن زيلينسكي "وافق على ترشيح فاليري زالوجني سفيراً فوق العادة ومفوضاً لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة" الخميس.

 

وأشاد زيلينسكي بتعيين زالوجني، قائلاً إن التحالف مع بريطانيا التي تعد من أبرز الداعمين لبلاده منذ بداية الحرب مع روسيا "يجب أن يصبح أقوى".

 

وأضاف: "أبلغني زالوجني أن هذا هو الاتجاه الذي يود أن يتبعه.. الدبلوماسية".

كما رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالتعيين ووصفه بأنه "خطوة منطقية"، قائلاً إن زالوجني حمل معه إلى منصبه الجديد الفهم اللازم "للسياق العسكري".

 

وكان الجنرال الذي يحظى بشعبية كبيرة قد قاد الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب ضد روسيا، حيث تمكن من صد القوات الروسية الأكثر قوة وتجهيزاً في الأشهر الأولى من النزاع.

 

وأصبح زالوجني الذي أطلقت عليه وسائل إعلام أوكرانية لقب "الجنرال الحديدي"، رمزاً لمقاومة البلاد وحظي بمعدلات تأييد شعبية عالية جداً.

 

لكن فشل الهجوم المضاد الذي تم الترويج له الصيف الماضي والخلاف العلني مع زيلينسكي أطاح بمكانته لدى الرئيس.

 

وحل مكان زالوجني في قيادة الجيش أولكسندر سيرسكي الذي قاد الهجوم المضاد لأوكرانيا خريف عام 2022 في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

 

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