زيلينسكى: توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وتركيا لتطوير العلاقات المشتركة بين وزارتى دفاع البلدين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تشكر تركيا على دعمها وحدة أوكرانيا واستقلالها ونعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وإحلال السلام في الأراضي كافة.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، إنه تم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وتركيا لتطوير العلاقات المشتركة وبروتوكول بين وزارتي دفاع البلدين.

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس التركي عدة أمور من بينها الضغوط التي يتعرض لها مواطنو القرم من الجانب الروسي، وقمة السلام المقبلة في سويسرا التي تهدف إلى وقف الحرب في أوكرانيا، وفي الأخير ملف الأغذية ونؤكد أن طرق نقل الحبوب ما زالت قائمة.

وواصل زيلينسكي أن الجانبين الأوكراني والتركي توصلا إلى اتفاقات بشأن إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب