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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه بالبنوك صباح السبت

العملات
العملات

ننشر أسعار صرف العملات العربية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك اليوم السبت

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أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة فى بعض البنوك المصرية و الـATM


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية:
سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 13.15 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.47 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 160.51 جنيه للشراء و 160.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال العماني 128.14 جنيه للشراء، و128.49 جنيه للبيع.

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