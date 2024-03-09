أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه بالبنوك صباح السبت

ننشر أسعار صرف العملات العربية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية:

سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 13.15 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 160.51 جنيه للشراء و 160.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العماني 128.14 جنيه للشراء، و128.49 جنيه للبيع.