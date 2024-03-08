أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة فى بعض البنوك المصرية و الـATM

أسعار العملات.. استقرت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الجمعة بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري وماكينات الصرف الألي، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 13.13 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 159.52 جنيه للشراء، و160.97 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 62.79 جنيه للشراء، 63.21 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، لاسيما سعر الدولار الذي حقق توترات كبيرة الفترة السابقةـ ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر التحديثات، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم في ماكينات الصرف الألي

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 53.63 جنيه للشراء، 54.02 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 62.79 جنيه للشراء، 63.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 13.13 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 159.52 جنيها للشراء، و160.97 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.