أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك اليوم السبت
ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات الأجنبية:
سجل سعر صرف الدولار نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف اليورو نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 62.92 جنيه للشراء و 63.11 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف 100 ين ياباني نحو 33.37 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف اليوان الصينى نحو 6.85 جنيه للشراء و 6.87 جنيه للبيع.