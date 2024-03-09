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السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك اليوم السبت

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

 ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة فى بعض البنوك المصرية و الـATM

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أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات الأجنبية:
سجل سعر صرف الدولار نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف اليورو نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 62.92 جنيه للشراء و 63.11 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف 100 ين ياباني  نحو 33.37 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف اليوان الصينى نحو 6.85 جنيه للشراء و 6.87 جنيه للبيع.

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