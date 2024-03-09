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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون: منظومة الميناء المؤقت تستهدف تسريع المساعدات لغزة

قال مُتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن منظومة الميناء المؤقت التي تسعى واشنطن إلى إنشائها؛ لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة ستستغرق ما يصل إلى 60 يومًا على الأرجح، وسيُشارك فيها نحو ألف جندي، بحسب القاهرة الإخبارية.

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إسرائيل تقصف برجًا سكنيًا في رفح جنوب غزة

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وقال الميجر جنرال بسلاح الجو، باتريك رايدر، المُتحدث باسم البنتاجون، إنه على الرغم من أن العملية العسكرية الأمريكية الضخمة ستشمل جنودًا وبحارة، فإن الجيش الأمريكي لن ينشر قوات على البر، ولو بشكل مؤقت للرسو على الشاطئ، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "رايدر" أن منظومة الميناء بمجرد تشغيلها ستسمح بإيصال نحو مليوني وجبة إلى سكان غزة يوميًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناءً مؤقتًا على ساحل غزة المطل على البحر المتوسط؛ لتمكين إيصال المساعدات بحرًا.

وقدم الجيش الأمريكي حوالي 124 ألف وجبة خلال أربع عمليات إسقاط جوي على مدى الأسبوع الماضي.

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