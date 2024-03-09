خبير سياسي: اتصالات السيسي ساهمت في تغيير نظرة العالم لحرب غزة (فيديو)

قال جميل عفيفي، الخبير السياسي، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في غزة كانت مستمرة طوال الفترة الماضية، ونتج عن هذه الاتصالات من خلال الرؤية المصرية الواضحة في القضية الفلسطينية أن العديد من دول العالم غيرت نظرتها لهذه الحرب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن مصر منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم و اتخذت أكثر من مسار للعمل عليه بشكل متوازٍ.

مصر كان لها دور كبير جدًا في اتفاق الهدنة الأولى قي غزة

وأضاف الخبير السياسي: “ المسار الأول هو المسار السياسي والدبلوماسي والثاني المسار الإنساني والمسار الأمني”، مؤكدًا أنه منذ يوم 7 أكتوبر أجرى الرئيس العديد من الاتصالات مع زعماء دول العالم خصوصًا الدول الفاعلة في النظام العالمي، كما تم عقد قمة القاهرة للسلام في وحضرها أكثر من 34 دولة من زعماء ورؤساء حكومات.

و أشار إلى أن مصر أيضًا كان لها دور كبير جدًا في اتفاق الهدنة الأولى قي غزة، وأشرفت على تسليم الرهائن، وكل ذلك كان نتاجًا للسياسة المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

دانت فرنسا بناء الاحتلال الإسرائيلي، 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، ودعتها إلى التراجع الفوري، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

فيما حذر الاتحاد الأوروبي من تقويض قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي يحذر من تقويض حل الدولتين

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، مؤكدًا أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، تشكل عقبة في طريق السلام، كما تهدد حل الدولتين، وعلاوة على ذلك فإن تمدد المستوطنات يتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لخفض التوتر، والتي تكتسب أهمية أكبر مع اقتراب المواسم الدينية لشهر رمضان وأعياد الفصح اليهودية والمسيحية.

وشدد على موقففه الذي لم يتغير فلن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967، بما في ذلك بشأن القدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف المعنية.

حصيلة ضحايا غزة من العدوان الصهيوني

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدا و72402 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي،️72%من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.