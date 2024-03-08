7 منتجات تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم

ينصح الخبراء الأشخاص المصابين بداء السكري ومقدمات السكري بإدراج هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي، حيث أن استهلاكها يساعد بشكل فعال على استقرار مستويات السكر في الدم.

وبحسب موقع MedikForum.ru، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم هو عامل في العديد من التغيرات المرضية في الجسم، ومن المهم بشكل خاص اتباع التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة والحماية من تدهورها.

أحد هذه التدابير هو اتباع نظام غذائي صحي، وخاصة تناول الأطعمة التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما كتب موقع الصحة، وقد قام خبراؤها بتسمية 7 منتجات متاحة تتواءم بشكل جيد مع هذه المهمة.

دقيق الشوفان

الشوفان يحسن حساسية الأنسولين ويدعم التحكم في نسبة السكر في الدم وتعتبر عصيدة الشوفان على الإفطار إحدى الطرق لتطبيع مستويات الجلوكوز في الدم شرط مهم: يجب طهيه لفترة طويلة؛ لن تعمل الرقائق المسلوقة بسرعة.

البيض

أنها لا تحتوي على الكربوهيدرات وبالتالي لا تزيد من مستويات السكر في الدم لأنها تحتوي على بروتين عالي الجودة، والذي يحتاجه الجسم لتجديد الخلايا، وحماية المناعة الموثوقة، ودعم الأنسجة العضلية.

البقوليات

واحدة من أفضل الأطعمة المتاحة للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ويتم ضمان هذا التأثير من خلال المحتوى المعقد للألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين.

الثوم

يتمتع بخاصية خفض نسبة السكر في الدم بسبب مادة الأليسين المحددة.

البرتقال

وعلى الرغم من طعمها الحلو، إلا أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يسبب زيادة في مستويات الجلوكوز بالإضافة إلى أنها تحتوي على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على استقرار مستويات السكر وخفض مستويات الكوليسترول.

الكمثرى

يطلق عليها أحيانا علاج لمرضى السكر لأن ثمارها غنية بالألياف، مما يحسن آليات تنظيم نسبة السكر في الدم. تناول الكمثرى يزيد من حساسية الخلايا للأنسولين.

الفطر

أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة ولاية بنسلفانيا أنه من الممكن تطبيع مستويات الجلوكوز بمساعدة الفطر أنها بمثابة البريبايوتكس، مما يؤثر على نشاط البكتيريا المعوية وتلعب البكتيريا المعوية دورًا كبيرًا في عمليات التمثيل الغذائي واستقلاب الجلوكوز.