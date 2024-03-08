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الجمعة 08 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز بكأس مصر

إمام عاشور
إمام عاشور

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، بنهائي كأس مصر لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء فوز الأهلي على الزمالك، بعدما استطاع الثنائي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في تسجيل الهدفين في الوقت القاتل من عمر اللقاء.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مباريات الدوري الممتاز، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي
تنطلق مواجهة الأهلس أمام البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء القادم الموافق 12 مارس الجاري.
الجدير بالذكر أن الأهلي يحتب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي بالمركز الخامس عشر ولديه 12 نقطة.

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