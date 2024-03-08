إنبي يفوز على الأهلي في دوري الجمهورية ويتصدر المسابقة

حقق فريق إنبي مواليد 2008، الفوز على نظيره الأهلي 2/1، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز الفريق البترولي على نظيره المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد في عقر دار الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي شهدت تألق كبير للاعبي إنبي.

واستطاع فريق إنبي مواليد 2009، تصدر بطولة دوري الجمهورية برصيد 59 نقطة، وسط تألق كبير لعدد من اللاعبين.

واستطاع فريق إنبي تقديم مباراة رائعة المستوى نجح خلالها فى فرض سيطرته الكاملة على معظم أحداث اللقاء ، بفضل التحركات الهجومية والدفاعية الواعية والتى مكنت الفريق البترولى من تحقيق الفوز على الأهلى فى عقر داره وتصدر جدول المسابقة .

جاء هدفي الفريق البترولي عن طريق عمر أدهم السلحدار، وعبدالله عمرو.