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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يفوز على الأهلي في دوري الجمهورية ويتصدر المسابقة

إنبي 2009
إنبي 2009

حقق فريق إنبي مواليد 2008، الفوز على نظيره الأهلي 2/1، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء فوز الفريق البترولي على نظيره المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد في عقر دار الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي شهدت تألق كبير للاعبي إنبي.
واستطاع فريق إنبي مواليد 2009، تصدر بطولة دوري الجمهورية برصيد 59 نقطة، وسط تألق كبير لعدد من اللاعبين.
واستطاع فريق إنبي تقديم مباراة رائعة المستوى نجح خلالها فى فرض سيطرته الكاملة على معظم أحداث اللقاء ، بفضل التحركات الهجومية والدفاعية الواعية والتى مكنت الفريق البترولى من تحقيق الفوز على الأهلى فى عقر داره وتصدر جدول المسابقة .
جاء هدفي الفريق البترولي عن طريق عمر أدهم السلحدار، وعبدالله عمرو.

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