البروبيوتيك يساعد على تقوية الجسم بعد فصل الشتاء

ذكرت المعالجة سفيتلانا بورناتسكايا أنها تساعد الجسم على البقاء على قيد الحياة خلال فترة موسمية صعبة دون نزلات البرد والأمراض الأخرى.

أشارت برناتسكايا في محادثة مع إزفستيا إلى أن الوقت من العام بعد فصل الشتاء، عندما لا يكون هناك طقس جيد باستمرار، ليس سهلاً على الجسم وخلال هذه الفترة، يزداد خطر الإصابة بالمرض.

في الربيع، تكون الصحة معرضة للخطر في كثير من الأحيان، ويصبح احتمال الإصابة بالمرض أعلى، وقال الأخصائي إن مناعتنا تضعف خلال فصل الشتاء، ونصبح عرضة للإصابة بالالتهابات المختلفة ونزلات البرد.

وقالت بورناتسكايا إنها تساعد في تقوية الجسم بعد فصل الشتاء ووفقا للطبيب، فإن القدرة على الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم، والمشي بانتظام في الهواء الطلق، وتجنب المواقف العصيبة، وغسل يديك، لها تأثير مفيد على جهازك المناعي وصحتك.

وأضافت الطبيبة أن تغذية الإنسان لها تأثير كبير على عمل جهاز المناعة لذا، يجب استهلاك الخضار والفواكه بكميات أكبر - فهذا يزود الجسم بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وكذلك الألياف، مما يحسن حالة البكتيريا المعوية.

وأكدت بورناتسكايا أن الميكروبيوم المعوي يحدد خصائص الجوانب الصحية المختلفة، من وزن الشخص إلى الحالة المزاجية.

ولدعم الأمعاء، تنصح الطبيبة باستخدام البروبيوتيك، فهذا يساعد على تقوية الجسم بعد فصل الشتاء.

تعمل "البروبيوتيك"، أو البكتيريا "الجيدة"، على زيادة فعالية جهاز المناعة عن طريق إفراز الأجسام المضادة للفيروسات وأوضح الخبير أنها موجودة في الكفير ومنتجات الألبان المخمرة.

وأضافت بورناتسكايا أن تناول فيتامين د يوميًا قد يكون مفيدًا أيضًا في هذا الوقت من العام ويجب أن يتم تحديد الجرعة الصحيحة من قبل الطبيب.