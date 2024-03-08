تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مايوركا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالأتي:

حارس المرمي: تير شتيجن.

الدفاع: كانسيلو، إينياجو مارتينيز، كوندي وكوبارسي.

الوسط: كريستنسن، جوندوجان وجواو فيليكس.

الهجوم: رافينيا، لامال ومارك جويو.

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية الذي يحتل المركز الرابع عشر بنفس رصيد النقاط.