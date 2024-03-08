الليلة .. برشلونة في مهمة تصحيح المسار أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة مهمة أمام ريال مايوركا، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لليجا.

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ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة جمعهم من 27 مباراة، فيما يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر بـ 27 نقطة.

يسعي برشلونة العودة إلى طريق الإنتصارات بعد التعادل الأخير أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.



موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا بالدوري الإسباني

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً ابتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

وتذاع مباراة برشلونة وريال مايوركا بشكل حصري عبر قناة بين سبورتس باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.



وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب "إيبيروستار" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.