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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

يستضيف الفريق الكروي بنادي برشلونة نظيره ريال مايوركا، مساالجمعة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني .
 

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ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة ريال مايوركا بالتشكيل التالي..
 
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
 

خط الدفاع: كانسيلو، مارتينيز، باو كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: لوبيز، كريستينسن، جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها.
 

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 27 مباراة، يينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر بـ 27 نقطة.
 

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