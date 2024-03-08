عائلات الشباب المحتجزين بليبيا يناشدون وزيرة الهجرة بالتدخل

ناشد العشرات من مواطني قري كفر منصور وميت راضي وكفر سعد التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بالتدخل العاجل من السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للافراج عن ذويهم من الشباب والبالغ عددهم ١٦٠شابا من بينهم أطفال تم احتجازهم من قبل السلطات الليبية عقب محاولاتهم التسلل عبر الأراضي الليبية الي السواحل الأوروبية.

حيث تم القاء القبض عليهم خلال محاولاتهم الإبحار الغير المشروع من سواحل ليبيا الي سواحل البحر المتوسط المطلة علي دول أوروبا وناشد الأهالي الوزيرة وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري بالنظر بعين العطف والرحمة للأمهات اللاتى لا تجف دموعهن ليلا ونهارا خوفا علي مستقبل ابنائهن الذين خرجوا بحثا عن لقمة العيش وتم التغرير بهم وخداعهم واغرائهم بالمستقبل الواعد في أوروبا علي حساب أرواحهم وسلامتهم وتعرضهم للخطر من خلال ركوب مراكب غير شرعية وهمين إياهم بانه سوف يتم توفير فرص عمل لهم عقب وصولهم الي سواحل أوروبا.



وطالبت امهات الشباب المحتجزين في ليبيا برحمتهم ورحمة امومتهن وتخفيف الحزن عنهم بسبب انقطاع الاتصال بذويهم منذ قرابة الثلاثة أشهر.



مشيرين إلي أن بعض الأشخاص تواصلوا معهم واكدوا إمكانية الافراج عنهم مقابل مبلغ 16الف دينا ليبي لكل شاب مصري

يذكر أن السلطات الليبية قد ألقت القبض علي 160شابا مصريا علي السواحل الليبية الأمر الذي نشر حالة من الحزن داخل قري هولاء الشباب.