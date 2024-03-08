فوائد مذهلة لاتباع الصيام المتقطع

أوضحت أخصائية تغذية أن الهدف من اتباع الصيام المتقطع هو تحويل الجسم إلى استهلاك موارده الخاصة، فالشعور بالجوع هو الشعور بحاجة الجسم إلى العناصر المغذية.

فوائد الصيام المتقطع



يحتوي جسم الإنسان على هرمونين خاصين مسؤولين عن تنظيم الجوع وهما الغريلين والليبتين، الأول ينتج في المعدة ويسبب الجوع، أنا الثاني فينتج في الأنسجة الدهنية ويكبح الشهية.

وبفضل وجود مرحلتين للجوع وهما "حسي" ويحدث بسبب تهيج المستقبلات الميكانيكية للمعدة الفارغة والاثني عشر، والثاني هو التمثيل الغذائي والذي يبدأ من لحظة انخفاض مستوى العناصر الغذائية في الدم والكبد والعضلات المخططة والألياف الدهنية "تنغلق" لمنع استهلاك العناصر الغذائية.

وأشارت الاخصائية إلى إنه يمكن بسهولة تحديد ما إذا كان الشخص جائعا أم لا ، حيث تنتقل النبضات من المعدة إلى مركز الجوع في الدماغ، ونشعر بأحاسيس على شكل حرقة في المعدة، وغثيان، شعور بالضعف العام، ودوخة.

لكي تختفي الأعراض، علينا تناول الطعام، لاستعادة الصحة والأداء الجيد بشكل طبيعي، ولكن البعض لا يتحملون الجوع وقد يعانون من ارتعاش الأيدي، والتعرق، ونقص السكر في الدم، وهو مظهر من مظاهر مقاومة الأنسولين.

وأضافت: "عند تناول الشخص الكربوهيدرات بانتظام، يعتمد جسمه عليها، وبالتالي، يعيش باستمرار مع الشعور بنقص الطاقة، وأثناء الصيام المتقطع، يحصل الجسم على فرصة تطهير البيئة الداخلية وحرق الدهون الزائدة، وتنشيط الاستجابة المناعية.

وتزداد حساسية الخلية للأنسولين، ويقوم الجسم، بعد التعافي من الجوع، بإنتاج الطاقة بشكل أفضل من المواد الغذائية المتاحة، كما يساعد على تجديد الميتوكوندريا وهي محطات الطاقة داخل الخلايا في الجسم.