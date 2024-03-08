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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مفتي الجمهورية يحسم جدل حكم استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام (فيديو)

د.شوقي علام، مفتي
د.شوقي علام، مفتي الجمهورية

حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجدل حول حكم استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام؟.  


وقال مفتى الديار المصرية، خلال حلقة  برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، إن دار الإفتاء المصرية في عام ٢٠٢١ استقرت على أنه بعد دراسة مطولة مع الأطباء والعلماء وعرض كل المعلومات الفقهية وغيرها، على أن استخدام بخاخة الربو لا تفسد الصيام.

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وأوضح: "بعد دراسةِ دار الإفتاء المصرية لواقعِ عملِ بخاخات الربو وشدة احتياج مرضى الجهاز التنفسي لها، والاستماعِ إلى الخبراء المتخصصين ارتأت أنَّ استخدام المريض بخاخات الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صومه؛ لأنَّ الهواء المستنشَق مِن خلالها إنما هو هواء ضروري للنفس عند حصول نوبة المرض، ولا يضر اختلاط الدواء به؛ لأنه صار بعد امتزاجه به -أي: بالهواء المستنشَق- مِن جنس عناصره اللازمة لحصول المقصود منه بإعادة عملية تنفس مريض الربو لحالتها الطبيعية.

وتابع: " إضافة إلى أنه داخل في المعفوَّات التي نصَّ الفقهاء على أنها لا تفسد الصوم؛ كاستنشاق الصائم لـ"غبار الطريق"، و"غربلة الدقيق"، و"دخان الحريق"، و"حبوب اللقاح"، و"ما تحمله الرياح"، ومثله ممّا لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه ممّا يمتزج بالهواء ولا يتميز عنه". 


وأكمل: "كما لا يؤثر في صحة الصوم بقاءُ شيءٍ مِن أثر هذا الدواء ممَّا لا يتميز عن اللعاب وإن وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف بالمضمضة".

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